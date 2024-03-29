Ракеты Taurus для Украины: в МИД Германии прокомментировали возможный страх Шольца перед Путиным

Министр Анналена Бербок считает, что нужно прекратить дискуссии о возможной передаче немецких крылатых ракет Украине из-за вероятности дестабилизации со стороны России.

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Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок высказала свое мнение относительно утверждения немецкого канцлера Олава Шольца передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за вероятности страха перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом дипломат заявила во время интервью медиагруппе Funke, передает Tagesspiegel.

Отвечая на вопрос о том, не поддерживает ли Шольц передачу Украине ракет Taurus якобы из-за страха перед Путиным, Бербок отметила, что у канцлера нет страха перед главой Кремля.

Отдельно министр призвала не продолжать дискуссии относительно вероятной передачи украинской армии ракет Taurus из-за опасений дестабилизации со стороны РФ.

"Российская военная пропаганда в определенной степени стремится разделить и дестабилизировать демократии на Западе. Мы должны сделать так, чтобы этого не произошло, в том числе когда нас ждут выборы — европейские выборы или национальные выборы в Германии", — отметила Бербок.

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Как известно, Украина уже более года призывает немецкие власти передать ВСУ ракеты Taurus, однако правительство Олафа Шольца постоянно отвечает отказом, каждый раз называя новые причины. В частности, 13 марта канцлер ФРГ заявил, что применение украинскими военными этого вида вооружения предусматривает участие немецких солдат.

В то же время 16 марта члены правящей коалиции Германии в Европарламенте поддержали предложение о передаче Украине ракет Taurus. По результатам голосования сторонниками этого решения оказались 451 депутат, против выступили 46. Еще 49 парламентариев не участвовали в голосовании за резолюцию о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС".