"Не хочу переступать эту черту": Шольц подтвердил свой отказ передавать Украине Taurus

Канцлер Германии считает, что осмотрительность — это не то, что можно квалифицировать как слабость.

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Немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц выступил с очередным заявлением, в котором подтвердил свое нежелание поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает BR24.

По его словам, если поставки такого вида вооружения будут предусматривать размещение солдат из Германии за пределами Украины, не может быть и речи о перспективах поставки систем дальнего радиуса действия.

Также глава немецкого правительства, осмотрительность не является тем, что стоит рассматривать как слабость. Шольц отметил, что речь идет о той черте, которую он не намерен переступать как канцлер. По его мнению, осмотрительность — это то, на что имеют полное право граждане.

Дискуссия и действия партнеров по поставкам Киеву крылатых ракет

Как известно, ранее украинская армия получила от Великобритании и Франции партию дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. В то же время Соединенные Штаты передали Киеву ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

Сейчас проводятся активные дебаты относительно целесообразности поставки Украине немецких ракет Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии в пределах 500 километров. Пока официальный Берлин не поддерживает такую инициативу, однако руководство Украины вместе с партнерами продолжают призывать канцлера ФРГ Олафа Шольца решиться на такое решение.

Среди прочего, члены немецкой оппозиционной фракции ХДС/ХСС заявили о намерении повторно вынести на рассмотрение Бундестага проект резолюции, в которой правительство призывают передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время британские власти предложили помощь Германии, чтобы решить все разногласия и передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus. Среди прочего речь шла о варианте, согласно которому немецкая сторона передаст Великобритании ракеты Taurus, а та после того поставит Украине еще одну партию дальнобойных ракет Storm Shadow.

Напомним, что 1 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что отказывается поставлять Украине ракеты Taurus, потому что их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве". Также Берлин должен был бы стать непосредственным участником в запуске, а Германия не готова отправлять своих военных в Украину.