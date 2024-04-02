Помощь США Украине: спикер Джонсон хочет протолкнуть новую сомнительную схему, — Politico

Сейчас Майк Джонсон изучает другие варианты принятия пакета помощи от США, но они не нравятся демократам и недостаточны для республиканцев.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон намерен предложить новую схему, которая должна убедить представителей Республиканской партии в конце концов проголосовать за новый пакет военной помощи. Об этом идет речь в материале издания Politico.

Отмечается, что на этот раз политик намерен связать этот вопрос с отменой запрета на экспорт природного газа из США, который ввела администрация Джо Байдена.

"Если бы республиканцы могли сказать, что добились уступки, которая способна подорвать климатическую программу Байдена, то перед проведением выборов у них было бы редкое объединяющее послание. Благодаря увеличению экспорта природного газа США Республиканская партия будет утверждать, что их удалось добиться прогресса в противостоянии России", — говорится в публикации.

Также в материале отмечается, что эта идея Джонсона сейчас воспринимается как недостаточно сильный аргумент, благодаря которому радикальные консерваторы-республиканцы голосовали за выделение денег Украине. Поэтому сейчас Республиканская партия все еще не определилась, на каких условиях она будет голосовать за новую программу военных поставок.

Кроме того, известно, что Джонсон изучает другие варианты, чтобы оказание помощи Украине стало более приятным для его соратников. Однако, по мнению авторов статьи, за это не намерены голосовать уже демократы.

Напомним, что соратник Дональда Трампа спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон наконец готов вынести на голосование законопроект о военной помощи Украине. Сейчас он ищет удобную формулу для этого. В то же время демократы, голоса которых также нужны для результативного голосования, возмущены попытками Джонсона изменить формат оказания помощи. Среди прочего они раскритиковали идею о предоставлении помощи в кредит.

Напомним, что 14 марта Майк Джонсон предложил оказать помощь Украине в виде займа. Также он не исключил возможности конфискации российских активов.

В то же время 28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в большинстве случаев 75-80% всех средств, которые выделяет Вашингтон Киеву, остаются в самих Соединенных Штатах Америки.