Бросали танки и разбегались: как проходил масштабный штурм ВС РФ под Авдеевкой (видео)

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что охваченные паникой российские оккупанты пытались сбежать с поля боя. По его словам, враг и раньше устраивал подобные "психические атаки".

Силы обороны отбили на Авдеевском направлении один из крупнейших танковых штурмов ВС РФ. Деталями в эфире телемарафона 2 апреля поделился офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Работали наши соседи более активно с помощью старшего начальника — я тут имею в виду артиллерию. Классика жанра. Потому что вся эта техника, в первую очередь, тяжелая бронетехника, которая появляется на поле боя, это первая мишень. Всегда концентрация внимания идет на то, что может проникнуть в нашу оборону и имеет броню, защиту. Поэтому туда концентрируются все-все силы", — отметил он.

Военный подчеркнул, что успешно отраженное танковое наступление — это результат мастерства украинских защитников.

"Работает артиллерия, поднимаются дроны, которые, в первую очередь, и обнаруживают противника. Затем противник паникует, потому что начинаются прилеты. Насколько мне известно, они реально бросали технику и убегали с поля боя. Хотя они героически всегда описывают свои "подвиги", на самом деле все абсолютно наоборот", — рассказал Цехоцкий.

По его словам, разбегающуюся пехоту одиночно добивают. Технику же "дожигают" операторы FPV-дронов, чтобы у врага не было шансов ее отремонтировать и применять снова.

На вопрос, можно ли считать применение тяжелой техники признаком подготовки наступления в мае-июне, офицер ответил, что штурмы под Авдеевкой происходят ежедневно.

"Сейчас они там по 4-5 человек наступают. А до этого были случаи, когда они поднимались в психическую атаку, скажем, в двух направлениях: в одном месте привлекали технику (например, район Первомайского — там до восьми единиц было), а в то же время группа до 30 человек наступала на Невельское. И шли в полный рост через поле, несмотря ни на что", — объяснил Цехоцкий.

Напомним, в ISW 31 марта проинформировали, что накануне под Авдеевкой было отражено массированное наступление ВС РФ с применением бронетехники. Это была первая такая атака с момента захвата города. Сообщалось, что Россия бросила в атаку 36 танков и 12 БМП.

В Forbes передавали, что эта танковая атака была одной из самых масштабных за время полномасштабной войны. Силами обороны было уничтожено 12 вражеских танков и восемь БМП.