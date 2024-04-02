"Самый высокий показатель": ВСУ за месяц уничтожили почти 1000 артсистем РФ, — Минобороны (фото)
Как отмечают в ведомстве, месячные потери артсистем россиян в марте оказались самыми высокими за все время полномасштабного вторжения в Украину.
Министерство обороны проинформировало о том, что в течение марта 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили 976 российских артиллерийских систем. Об этом оборонное ведомство сообщило в официальном телеграм-канале.
"Это — самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов", — говорится в релизе.
В целом потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2024 года ориентировочно составляют:
- около 443 660 человек личного состава;
- 6998 танков;
- 13 350 боевых бронированных машин;
- 11 112 артиллерийских систем;
- 1023 РСЗО;
- 744 средств ПВО;
- 347 самолетов;
- 325 вертолетов;
- 8779 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 2058 крылатых ракет;
- 26 кораблей/катеров;
- 1 подводная лодка;
- 14 783 автомобильной техники и автоцистерн;
- 1832 спецтехники.
Плохим март оказался для россиян и на Черном море — один корабль затонул, четыре повреждены. Об этом в телеграм-канале сообщили Силы обороны юга Украины:
- затонул — сторожевой корабль "Сергей Котов";
- повреждены — три БДК "Константин Ольшанский", "Ямал", "Азов", разведывательный корабль "Иван Хурс".
Фокус писал 2 апреля, как, по информации британской разведки, Россия обманом защищает технику от атак — рисует силуэты военной техники на базах, аэродромах и т. п.