В Харькове построили первую в Украине подземную школу: детали (фото)

По словам мэра города, строительство подземного учебного заведения обошлось в 58,8 млн грн, однако городские власти планируют продолжить строительство подобных школ в других частях города. Объект в Индустриальном районе построили за полгода.

В Индустриальном районе Харькова достроили первую в Украине подземную школу, которая имеет 20 отдельных классов-комнат для обучения и рассчитана на 900 детей. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов в сети X, а также сообщило "Суспільне" с места открытия школы.

"Строительство первой подземной школы завершено. Сейчас мы дорабатываем последние штрихи перед началом занятий. Помещение построено по самым высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены", — написал Терехов.

Городской голова уточнил, что в этом году за парты сядут 600 детей, а также подчеркнул, что набор на следующий учебный год уже почти завершился.

"Мы планируем продолжить строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию", — добавил мэр Харькова.

Игорь Терехов также поблагодарил международных партнеров, строительные компании и педагогов, которые поспособствовали построению этой школы в кратчайшие сроки.

"Школа построена и разработана по всем условиям, которые нужны во время войны. В кратчайшие сроки мы получим все разрешения и начнем работать. Рассматриваем строительство во всех районах. Сейчас рассматриваем построение в Новобаварском, Холодногорском и Шевченковском районах", — сказал городской голова журналистам.

В целом, по словам городского головы Харькова, строительство школы обошлось в 58,8 млн гривен.

Напомним, 3 октября 2023 года Игорь Терехов заявил, что городские власти Харькова хотят построить первую в Украине подземную школу, чтобы ученики могли учиться даже во время почти ежедневных российских ракетных атак.

Кабинет министров Украины на заседании 2 апреля выделил дополнительные 5,6 млрд грн на возведение фортификационных сооружений, из них 2,5 млрд грн — на построение надежных бомбоубежищ в учебных заведениях. Больше всего средств потратят в Донецкой и Запорожской области.