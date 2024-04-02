Ограниченное использование "Калибров" говорит о значительных проблемах ВС РФ, — СМИ

По словам журналистов, сейчас только российские надводные корабли и подводные лодки класса "Кило" могут обстреливать Украину ракетами "Калибр".

Россия сократила применение ракет "Калибр" морского базирования, отчасти из-за того, что у Москвы возникли логистические сложности. И это мешает обстреливать украинские города. Об этом пишет Newsweek.

По словам спикера ОК "Юг" полковника Натальи Гуменюк, для россиян сейчас проблематично одновременно и доставлять ракеты, и обслуживать ракетные установки, которые запускают "Калибры", а также перезаряжать их. Основная часть логистики и инфраструктуры, которые используются для запуска "Калибров", находится в Севастополе.

Ракетоносцам сейчас туда попасть достаточно сложно, добавила Гуменюк.

"То, что Украина может наносить удары по военно-морским объектам и судам в Севастополе, существенно повлияло на возможность России запускать крылатые ракеты "Калибр"", — заявил Уильям Фрир, научный сотрудник британского центра Council on Geostrategy.

Сообщается, что сейчас только российские надводные корабли и подводные лодки класса "Кило" могут обстреливать Украину ракетами "Калибр".

В сентябре 2023 года Украина успешно поразила российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону", для этого использовались крылатые ракеты Storm Shadow. Считалось, что "Ростов-на-Дону" поврежден и не подлежит ремонту.

"В силу того, что многие военные корабли флота были повреждены или затонули, а их логистические объекты время от времени подвергались нападениям, возможность доставки и запуска этих ракет с кораблей Черноморского флота оказалась под угрозой", — отметил Фрир.

Москва ищет альтернативные способы запуска "Калибров". Потребность РФ в разработке разных способов со временем будет возрастать, поскольку потери Черноморского флота ощутимы.

Напомним, что войска РФ усилили обстрелы Харькова и применяют новые снаряды, которые долетают за 40 секунд.

Также сообщалось, что в ВСУ объяснили, зачем ВС РФ взяли паузу в массированных обстрелах.