Завод по сборке "Шахедов" не пострадал от удара по "Алабуге" (фото, видео)

Результаты сравнения сегодняшних фото со снимками, которые были сделаны в предыдущие дни, свидетельствуют о том, что завод цел.

Эксперты изучили спутниковые снимки, сделанные сегодня днем, 2 апреля, на особой экономической зоне "Алабуга", на чьей территории находится цех по сборке барражирующих боеприпасов типа "Шахед/Герань". Судя по результатам сравнения с фото, сделанными на протяжение предыдущих дней, цех по сборке дронов не пострадал от ударов. Об этом пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что ранее в пресс-службе "Алабуги" проинформировали об атаке двух беспилотников на расположенные на расстоянии через дорогу от основной территории зоны общежития для студентов.

Завод "Алабуга"

Атаки БПЛА в Татарстане: что известно

Сегодня утром, 2 апреля, стало известно об атаке БПЛА в Татарстане. В частности, ее совершили на предприятия в Нижнекамске и Елабуге. Позже выяснилось, что дроновая атака была спецоперацией, проведенной Главным управлением разведки Минобороны. По данным источника Фокуса, украинские дроны совершили атаку по стратегическим объектам. Атака стала причиной существенных повреждений.

При этом известно, что атака была направлена на объект, находящийся на расстоянии свыше тысячи километров от украинской территории. Сообщалось, что было атаковано предприятие по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые российская армия маркирует под "Герань-2". Вместе с тем собеседник добавил, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Кроме того, сегодня OSINT-расследователь с ником Special Kherson Cat в соцсети X (Twitter) написал, что беспилотник преодолел расстояние примерно 1 200 км, после чего атаковал оборудование, расположенное посреди производственных цехов нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнекамске в Татарстане. В 30 км к северо-востоку расположена еще одна точка, до которой добрались БПЛА — помещения для сбора дронов-камикадзе Shahed-136.

Завод "Алабуга"

Напомним, что сегодня свою версию касаемо того, каким летательным аппаратом могла быть атакована территория завода в российском городе Елабуге, представил российский Telegram-канал Mash. Сославшись на видео с места происшествия, источник пришел к выводу, что атаку по заводу осуществил украинский дрон UJ-22 Airborne. Судя по информации, приведенной в сообщении, беспилотник украинского производителя Ukrjet может нести минимум 20 кг взрывчатки, его размах крыльев становит 4,6 м и дальность полета до 800 км.

Кроме того, по информации депутата российской Госдумы Андрея Гурулева, запуск беспилотника, атаковавшего Татарстан, мог быть осуществлен из степей Средней Азии. При этом политик добавил, что речь идет о фактически незаселенных территориях, поэтому их нельзя контролировать с РЛС или воздуха.

Завод "Алабуга"

Работа завода по производству БПЛА "Алабуга"

Россия достигла успеха в строительстве завода по массовому производству дронов. Причем ни Соединенные Штаты, ни их партнеры не ввели санкции в отношении владельца завода АО "Алабуга" или связанных с ним компаний.

По информации Института науки и международной безопасности, здание завода используется для массового производства иранских Shahed-136, которое предусматривает усовершенствование иранских производственных процессов, а также расширение возможностей дронов. Завод находится в 800 км к востоку от Москвы, в Республике Татарстан. АО "Алабуга" на 66% является собственностью федерального правительства и 34% – республики.

Завод "Алабуга"

Уточним, что депутат Госсовета Республики Татарстан Тимур Шагивалеев, который сегодня рассказывал о том, что "дроны атаковали общежитие", год назад показывал производство БПЛА "Шахед" внутри этого же завода. Ролик был выпущен региональным СМИ.

Завод "Алабуга"

Напомним, вчера министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина начала производить дроны, дальность поражения которых превышает 1200 километров.

Кроме того, сегодня украинские Вооруженные силы сбили вражеский беспилотник "Форпост". Не исключено, что он проводил разведку в районе Одессы, но мог также атаковать ракетами.