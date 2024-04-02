Мобилизация с 25 лет, отмена "ограниченно годных" и е-реестр: как изменится мобилизация в Украине

Оборонный комитет Верховной рады не принял идею о принудительной регистрации в электронном кабинете и отправке повесток через него. Использование этого кабинета рассматривается как право, а не обязательное требование.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся вопросов мобилизации и военной службы. В этих законах затронуты такие аспекты, как снижение мобилизационного возраста, введение реестра "Оберег", создание электронного кабинета для военнообязанных, выплата компенсаций в случае гибели на войне и другие. Фокус рассказывает о том, что теперь изменится в вопросах мобилизации.

Мобилизация с 25 лет

Законопроект 9281 приняли еще в мае 2023 года, снизив призывной возраст до 25 лет, что должно было позволить большому числу молодых людей присоединиться к Вооруженным силам Украины. Документ был передан президенту, но он несколько месяцев не подписывал его. Офис президента официально не комментировал задержку.

Ранее лица в возрасте от 18 до 27 лет считались призывниками и не подлежали мобилизации, а только срочной службе в армии. После подписания закона Зеленским, граничный возраст для таких мужчин снизился до 25 лет.

Важно отметить, что некоторые положения закона касаются срочной службы, которая будет заменена базовой военной подготовкой с принятием нового крупного закона о мобилизации.

Положения закона, позволяющего мобилизацию украинцев в возрасте 25 лет, вступают в силу на следующий день после его опубликования.

Реестр "Оберег" и е-кабинет военнообязанного, в котором будут все

Президент также утвердил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины, направленный на улучшение обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и приобретения статуса ветерана войны в условиях военного положения". Основные нововведения включают:

Возможность размещения украинских военных IT-систем в облаках стран-членов НАТО для повышения киберзащиты.

Улучшение взаимодействия между реестрами и расширение перечня информации о военнообязанных в рамках проекта "Оберег", что упростит процесс заполнения, избавив граждан от лишней бюрократии.

Введение электронного кабинета для военнообязанных, который позволит гражданам вносить изменения, касающиеся личных данных, такие как образование или владение иностранными языками.

Предоставление военнослужащим возможности подавать электронные заявления на получение статуса участника боевых действий, инвалида в результате военных действий или члена семьи погибшего Защитника. В случае невозможности предоставления необходимой информации со стороны воинской части будет проведена соответствующая комиссия.

Идея "Оберега" заключается в сборе персональных данных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно этому документу, в реестр военнообязанных "Оберег" будет включаться информация из других государственных реестров, такая как номера телефонов и адреса электронной почты, данные о владении иностранными языками, информация о документах, разрешающих гражданам Украины выезжать за границу, наличие водительских прав и разрешений на оружие, результаты медицинских осмотров и участие в боевых действиях. Эта информация будет доступна через электронный кабинет военнообязанного.

Данные в системе доступны только работникам территориальных центров комплектования (ТЦК). Система призвана упростить ведение учета военнообязанных и оптимизировать процесс мобилизации. Ожидается, что на ее основе будет запущено электронное бронирование и выдача электронных военных билетов.

Отдельный Реестр военнослужащих должен упростить получение статуса УБД, позволяя подавать заявления онлайн. Процедура предусматривает автоматическое предоставление статуса УБД после формирования выписки вместе с электронным идентификатором. Электронный кабинет, представляющий программный интерфейс реестра "Оберег", позволит без посещения ТЦК обновить свои данные.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Также стоит отметить, что оборонный комитет Верховной рады не принял идею о принудительной регистрации в электронном кабинете и отправке повесток через него. Использование этого кабинета рассматривается как право, а не обязательное требование.

Отмена "ограниченно пригодных" и компенсации в 15 млн грн

Принятый сегодня закон №10313 о гарантиях социальной защиты военнослужащих и полицейских вносит важные изменения. Одной из ключевых норм является отмена статуса "ограниченно пригодный", что означает, что теперь в отношении военнообязанных, призывников и резервистов будет всего два статуса: пригодный и непригодный к службе.

Согласно новым требованиям, украинцам, которые ранее были признаны "ограниченно пригодными в военное время" требуется пройти повторный медицинский осмотр в течение 9 месяцев. Однако, это будет возможно только после вступления в силу подзаконных актов, приводящих в соответствие действующее законодательство с новым законом. До этого момента военно-врачебные комиссии не смогут применять нормы закона №10313.

Кроме того, важным изменением является разрешение для военнослужащих на непрерывное лечение за границей до 12 месяцев без необходимости прохождения медицинских осмотров каждые четыре месяца. Также предусмотрена возможность взять единовременный отпуск по случаю рождения ребенка с сохранением финансового обеспечения.

Закон также устанавливает стандартную выплату в размере 15 млн гривен семье погибшего военного, что теперь закреплено на уровне закона.

Новые нормы вступают в силу на следующий день после их опубликования. Следует отметить, что в предложениях к данному закону рассматривался запрет на публикацию военных некоторых данных в СМИ и интернете, однако эти предложения были отклонены ко второму чтению.

Кроме того, президент выпустил два указа, касающихся условий военной службы в Вооруженных силах Украины. Эти указы вводят новые правила, такие как принятие женщин на контрактную службу наравне с мужчинами, а также установление возможности присвоения воинского звания старшего солдата солдатам, назначаемым на должности, соответствующие этому званию.

Более того, в указах рассматривается вопрос о направлении военнослужащих для выполнения задач в Вооруженных силах Украины с сохранением статуса на военной службе, но с освобождением от занимаемой должности. Вакансии в Вооруженных силах заполняются на основании запроса руководства военно-гражданских администраций, а окончательное решение принимает министр обороны.

Указы также предусматривают возможность отправки мобилизованных граждан за границу для обучения, подготовки или повышения квалификации, а также изменения в системе присвоения воинских званий.

Напомним, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.