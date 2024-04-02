"ГУР работает неплохо": РФ пытается скрыть последствия удара БПЛА в Татарстане, - эксперт (видео)

Майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что украинские спецслужбы безусловно знали о производстве, которое россияне запустили в Елабуге еще летом 2023 года.

Во вторник, 2 апреля, в Татарстане беспилотниками неизвестного происхождения были атакованы предприятия, которые могут производить дроны типа Shahed и НПЗ. Почему российские власти стараются уменьшить масштабы повреждений по НПЗ и заводу по сборке "шахедов", рассказал в интервью Radio NV военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман.

Он подверг сомнению информацию властей Татарстана о том, что серьезных разрушений нет, а технологический процесс на предприятиях не нарушен.

"Конечно, они будут говорить, что никаких (последствий нет. — Ред.). Вы знаете, мы отличаемся от россиян, потому что должны вести себя как цивилизованная страна. Когда есть попадания, мы рассказываем, какие; не детализируя, но говорим о повреждении определенных объектов инфраструктуры, если они повреждены; что столько-то времени надо на ремонт. То есть мы стараемся, не выдавая военных тайн, координат или того, что именно было повреждено, давать правдивую информацию", — заверил Гетьман.

Штампы российских официальных источников, по мнению Гетьмана, одинаковы до того, что их даже неинтересно слушать и анализировать.

"Они будут говорить, что ничего существенно не повреждено, что пострадали гражданские люди. И, конечно, можно ожидать, что, обязательно, "пострадали женщины и дети или пожилые люди", — заметил эксперт.

Однако майор подчеркнул, что даже если говорить о перспективе, то прилеты этих самолетообразных дронов безусловно ухудшат ситуацию, вплоть до приостановления производственных процессов. Однако Гетьман говорит, что рассчитывать на то, что эти предприятия остановят свою деятельность полностью, не стоит.

Майор считает, что украинская разведка точно знает, что там произошло и кто это сделал.

"У нас там есть люди, которые, если не разведчики наши, то, по крайней мере, симпатизируют нашей стране. У нас ГУР работает неплохо. СБУ тоже. За рубежом тоже мы работаем. Поэтому, я думаю, что кто-то случайно приедет, кто-то случайно что-то увидит, и все мы будем знать", — убежден Гетьман.

При этом военный эксперт рассказал, что украинские спецслужбы безусловно знали о производстве, которое россияне запустили в Елабуге прошлым летом.

"Конечно, производить на собственной территории — это проще, чем получать постоянно из Ирана. Это, во-первых, не так близко. Во-вторых, много не перевезешь одновременно. Поэтому то, что привозят, — это могут быть определенные комплектующие. Но вполне можно понять, что лучше производить (самостоятельно. — Ред.), это не такое высокотехнологичное изделие", — пояснил военный эксперт.

И добавил, что украинским спецслужбам даже известно, что к работам привлекали студентов и школьников.

Атака в Татарстане — что произошло

Утром 2 апреля два БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, расположенные более чем в тысяче километров от контролируемой Украиной территории.

Местные СМИ сообщали, что в результате попадания в НПЗ в Нижнекамске пострадали шесть человек. Также вследствие удара есть значительные разрушения производственных мощностей. В частности, во время атаки на НПЗ в Нижнекамске украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти, после чего там возник пожар. Также известно о попадании по заводу, на котором собирают дроны-камикадзе.

Фокус писал, что российские пропагандисты, в частности депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, заявили, что не исключает, что беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии.

В Министерстве обороны Казахстана назвали такие утверждения "инсинуациями", направленными на дискредитацию страны, и призвали общественность не реагировать на слухи, а доверять официальным источникам информации.

По данным источников NV, атака в Татарстане была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины.

OSINT-расследователь с ником Special Kherson Cat в соцсети X (Twitter) написал, что беспилотник преодолел расстояние примерно 1 200 км, после чего атаковал оборудование, расположенное посреди производственных цехов НПЗ в Нижнекамске. В 30 км к северо-востоку расположена еще одна точка, до которой добрались БПЛА — помещения для сбора дронов-камикадзе Shahed-136.