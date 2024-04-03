В РФ заявили, что силы ПВО сбили якобы 5 украинских БПЛА: в Курске начался пожар (видео)

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал местных жителей об опасности. Позже он сообщил о работе сил ПВО в регионе.

Вечером 2 марта в Курской и Белгородской областях России сработали силы ПВО. Так, якобы были сбиты 5 "украинских" беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области", — сказано в сообщении.

Атака БПЛА на Курскую область

Отметим, что Губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал об опасности местных жителей. Позже он сообщил о работе сил ПВО.

"В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА. Благодарю всех, кто сейчас на боевом дежурстве", — написал он у себя в Telegram.

Позже губернатор сообщил о якобы поражении еще двух "украинских" БПЛА.

Позже Telegram-канал "Типичный Курск" написал о пожаре в городе.

Отметим, что губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков никак не прокомментировал информацию от Минобороны РФ о поражении средствами ПВО беспилотника в регионе.

Ранее СМИ сообщали, что ограниченное использование "Калибров" говорит о значительных проблемах ВС РФ. По словам журналистов, сейчас только российские надводные корабли и подводные лодки класса "Кило" могут обстреливать Украину ракетами "Калибр".

Также депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев рассказал, как Татарстан могли атаковать БПЛА. Российский политик рассказал, что в республиках Средней Азии, где степная зона, практически нет людей. Территории не контролируются ни с воздуха, ни РЛС.