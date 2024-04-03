Приняты безотлагательные меры: как США собираются дальше помогать Украине, — Белый дом

Представитель Белого дома Майк Джонсон заявил, что правительство ограничено в своих действиях в сложившейся ситуации. Ему нужно, чтобы в Конгрессе приняли закон о "дополнительном финансировании".

В администрации президента США Джо Байдена будут искать способы обеспечения Украины немедленной поддержкой. Об этом рассказал представитель Белого дома Джо Кирби во время брифинга для журналистов.

Его заявление было сделано на фоне затягивания в Палате представителей решения о выделении дополнительного финансирования для поддержки Украины.

По словам Кирби, уже были предприняты "безотлагательные меры".

"Вы видели, как Пентагон смог выделить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий", — сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, правительство Соединенных Штатов до сих пор ограничено в своих действиях в сложившейся ситуации. Так, ему нужно, чтобы в Конгрессе приняли закон о "дополнительном финансировании".

Кирби отметил, что "дедлайн", когда правительство должно начать действовать для большей поддержки Украины, уже истек. Это произошло тогда, когда Байден подал запрос в Конгресс с пакетом помощи.

По словам Кирби, из-за бездействия законодателей в Палате представителей, командиры Сил обороны Украины вынуждены принимать сложные решения относительно того, как экономить боеприпасы и одновременно защищать позиции.

Брифинг Джона Кирби (смотреть с 04:40)

Ранее СМИ сообщали, что НАТО создает новый фонд, чтобы помогать Украине вместо США. По данным журналистов, крупный пакет помощи могут предоставить Киеву как ощутимую поддержку по итогам июльского саммита НАТО. Вместо конкретных шагов по вступлению в Альянс, что многие представители НАТО считают для Украины невозможным.

Также журналисты сообщали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет протолкнуть новую сомнительную схему поддержки Украины. Сейчас Джонсон изучает другие варианты принятия пакета помощи от США, но они не нравятся демократам и недостаточны для республиканцев.