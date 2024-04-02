США не поддерживают Украину в вопросе уничтожения целей внутри РФ, — посол США в НАТО

Несмотря на то, что Россия включена в список прямой угрозы для НАТО, Соединенные Штаты не поддерживают удары по целям внутри РФ, которые наносят украинцы. Также Вашингтон не планирует становиться стороной конфликта и отправлять свои войска в Украину, заверила дипломат.

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Украина имеет полное право защищать свою территорию от российской агрессии, однако Соединенные Штаты Америки не поддерживают нанесение ударов по целям, которые расположены внутри России. Об этом заявила посол США в НАТО Джулиана Смит, сообщил Интерфакс-Украина.

"С точки зрения фактического преследования целей внутри России, это то, что Соединенные Штаты не особо поддерживают. Мы сосредоточены на праве украинцев защищать свою территорию и вытеснять россиян со своей территории, где украинцы достигли значительных успехов", — сказала Смит.

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"Мы четко дали понять": США не будут отправлять войска в Украину, — Госдеп (видео)

Она уточнила, что цель Соединенных Штатов заключается в том, чтобы помогать украинцам продолжать одерживать эти победы на поле боя, однако без отправки американских войск в Украину.

"Мы очень ясно дали понять с первого дня, что мы не заинтересованы в том, чтобы становиться стороной этого конфликта, но мы хотим поддержать Украину, поскольку она защищает себя от российской агрессии", — подчеркнула Смит.

Посол США в НАТО объяснила, что Россию включили в список прямой угрозы для Альянса не случайно, ведь история показала, что в случаях, когда диктатора не останавливают он продолжает свою агрессию дальше.

"Если они (украинцы, — ред.) не добьются успеха, конечно, есть опасения, что Россия почувствует себя вынужденной продолжать уходить, но мы не видим непосредственной угрозы территории НАТО ни в Балтийском регионе, ни, откровенно говоря, в любом другом регионе", — отметила Смит.

Напомним, 26 марта представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты Америки не поощряют и не поддерживают удары Украины за пределами ее границ.

22 марта в Financial Times сообщили, что США призвали Украину отказаться от ударов по российским заводам, потому что из-за этого могут вырасти цены на нефть и РФ может атаковать в ответ.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина действует в соответствии с лучшими стандартами НАТО. Она напомнила, что услышала от партнеров из Альянса в начале полномасштабной войны.