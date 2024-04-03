До 15 апреля: РФ распространяет фейк о немедленной эвакуации из Харькова (фото)

В МВД сообщили, что Силы безопасности и обороны Украины надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта, в том числе и в Харьковской области.

Россияне распространяют новый фейк об эвакуации из Харькова, ведь не могут достигнуть существенных успехов на поле боя. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"В украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от ГСЧС Украины об эвакуации из Харькова и его окрестностей через вероятное окружение города российскими оккупантами", — сказано в сообщении.

В МВД отметили, что указанные публикации являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в стране. Так, российские оккупанты, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе.

"Призываем вас не доверять сомнительным источникам информации!" — отметили в МВД.

В министерстве заявили, что Силы безопасности и обороны Украины надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта и дают достойный отпор врагу, в том числе и в Харьковской области.

Российские фейки об эвакуации из Харькова Фото: МВД Украины

Кроме того, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что такие сообщения направлены для нагнетания паники среди жителей Харьковской области.

"Центр прогнозирует продолжение вбрасывания врагом таких фейков и дальше, в том числе и в отношении других украинских городов – Херсона, Николаева, Сум, Чернигова и даже Киева", – заявил Коваленко.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ВС РФ усилили обстрелы Харькова и бьют новыми снарядами. Он сообщил, что российские оккупанты не подошли ближе к городу, но применяют оружие большего радиуса действия. По его словам, цель врага — запугать харьковчан.

Также в СБУ сообщили, что работница детсада корректировала удары по Харькову в свободное от работы время. В свободное от работы время женщина ездила по городу и проводила доразведку на военных объектах. Особенно она обращала внимание на количество личного состава и военной техники на локации, которую ей давали проверять кураторы из российских спецслужб.