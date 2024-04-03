Отработали Brimstone и FPV-дронами: ССО показали свежие кадры с уничтожением врага (видео)

По данным командования, операторы FPV-дронов на одном из направлений смогли в значительной мере снизить боевой потенциал противника. Помимо техники ВС РФ теряли и личный состав.

Украинские защитники продолжают демонстрировать успехи на фронте и ежедневно уменьшают боевой потенциал противника. В этот раз кадрами уничтожения ВС РФ поделились Силы специальных операций на своей странице в социальной сети Facebook.

Операторам ССО при помощи беспилотников удалось уничтожить танковые тягачи, БМП, а также личный состав российских оккупантов. Произошло это во время выполнения боевых заданий на одном из направлений

"Операторы FPV-дронов 8-го полка ССО обнаружили и уничтожили: 2 танковых тягача; БМП; 2 российских оккупантов", — говорится в сообщении.

На этом все не закончилось, и при помощи ракет Brimstone также удалось уничтожить российский БМП вместе с его экипажем внутри и полевой склад боеприпасов, которым активно пользовались оккупанты.

Все это удалось зафиксировать на видео, которое опубликовано в сети.

Примечательно, что по данным Министерства обороны, всего за месяц украинским защитникам удалось уничтожить почти тысячу артиллерийских систем ВС РФ и установить своеобразный рекорд с начала полномасштабного вторжения.

"Это — самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта сообщалось, что ВСУ дронами уничтожили и повредили 2 российских ЗРК "Тор". По данным украинского волонтера Сергея Стерненко, стоимость одного вражеского комплекса — 24 миллиона долларов. Эффективная работа была проделана воинами 14-й ОМБр ударной группы "Харон".