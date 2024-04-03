"Газпром" остановил работу Астраханского газоперерабатывающего завода из-за аварии, — СМИ

Прекращение работы завода, возможно, вызовет беспокойство в Москве относительно широкомасштабных перерывов в работе нефтеперерабатывающих установок в связи с атаками украинских беспилотников.

30 марта работу Астраханского газоперерабатывающего завода остановили из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Reuters.

"Газпром" решил остановить установку первичной обработки конденсата. Производство светлых нефтепродуктов планируют возобновить, поскольку 1 апреля ремонтные работы специалистами были завершены.

Российский Астраханский НПЗ остановил переработку сырья, выпуск дизельного топлива и товарного автобензина. Агентство отмечает, даже если мощность завода не является критически важной для России, его прекращение, возможно, вызовет беспокойство в Москве относительно широкомасштабных перерывов в работе нефтеперерабатывающих установок в связи с атаками украинских беспилотников.

Завод, который расположен на берегу Каспийского моря, попытается возобновить производство в воскресенье.

Двое трейдеров сообщили, что получили сообщение от Санкт-Петербургской международной товарной биржи о приостановке продажи дизеля и бензина с завода из-за незапланированной остановки производства нефтепродуктов. Завод способен перерабатывать около 8340 метрических тонн газового конденсата в сутки.

Удары БПЛА по Татарстану

Неизвестные беспилотники 2 апреля атаковали предприятия в Татарстане, на которых могут производить Shahed. Представители местных властей подтвердили удар. Атаке подверглись предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

По предварительной информации, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод и особую экономическую зону "Алабуга", на которой россияне могли уже наладить массовое производство ударных БПЛА. Медиа сообщают о разрушениях и нескольких пострадавших.

Напомним, эксперт 2 апреля рассказал, что РФ пытается скрыть последствия удара БПЛА в Татарстане. Майор запаса Алексей Гетьман сообщил, что украинские спецслужбы безусловно знали о производстве, которое россияне запустили в Елабуге еще летом 2023 года.