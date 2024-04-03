ВВК признала годным: в Хмельницкой области осудили мужчину, у которого гепатит С

Двойную неявку обвиняемый объяснил тем, что сначала ошибся с датой, а во второй раз он чувствовал себя нехорошо после прививки.

В Хмельницкой области суд признал виновным мужчину в уклонении от военной службы, у которого диагностировали гепатит С. Об этом говорится в реестре судебных решений.

По материалам дела житель села Ганнополь Шепетовского района получил повестку и в июле 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе. Впоследствии он дважды получал повестку, однако в военкомат так и не появился.

На суде обвиняемый вину в совершении уголовного преступления, указал что в июле 2023 проходил военно-врачебную комиссию по направлению. Так как он имел желание пойти служить, то попросил врачей не указывать имеющееся у него заболевание гепатитом С в заключении комиссии.

Двойную неявку он объяснил тем, что в первый раз он ошибся с датой отправки в воинскую часть, поэтому не явился, а во второй раз он сделал прививку, из-за чего чувствовал себя нехорошо.

"Сейчас мужчина продолжает лечиться, так как намерен идти служить", — указано в приговоре суда.

Работники ТЦК на суде заявили, что мужчина не предоставил им доказательств своих слов. Также в письме, полученном от КНП НМР "Центр первичной медико-санитарной помощи" указано, что мужчина в указанный им период за медицинской помощью к врачам центра не обращался.

"Согласно справке военно-врачебной комиссии №691 от 20.07.2023, усматривается, что обвиняемый при наличии диагноза "вирусный гепатит "С" безжелтушная форма без нарушений функции печени" — пригоден к военной службе", — говорится в приговоре. Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

С какими болезнями могут мобилизовать

В Минобороны расширили перечень болезней, с которыми могут мобилизовать. Речь идет о таких диагнозах:

вылеченный туберкулез;

болезни крови и кроветворных органов, которые не прогрессируют;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

бессимптомный ВИЧ;

болезни ЦНС, которые медленно развиваются с незначительными нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

кратковременные легкие проявления психических расстройств;

невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);

Напомним, что во Львове судили военную, которая незаконно "списала" с воинского учета 17 офицеров запаса. Женщину оштрафовали на 4500 тысяч гривен.

Ранее на Закарпатье судили заведующего музея, который уклонялся от мобилизации. Его приговорили к испытательному сроку.