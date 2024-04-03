"Ближе к линии столкновения": ЖД в оккупации может быть уязвимее Крымского моста, — ВМС

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, после ударов по Крымскому полуострову противник осознал, что ему нужно наладить логистику другим способом. В то же время, строительство железной дороги может обернуться для Москвы провалом.

Оккупанты продолжают строительство железной дороги, которая должна будет соединить российские территории с временно оккупированными украинскими. В частности речь идет о маршруте Ростов-на-Дону — Мариуполь — Крым. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Freedom рассказал, почему для противника она может оказаться опасной.

По его словам, альтернативный маршрут через Азовское побережье может в результате оказаться более уязвимым, нежели Крымский мост. Все из-за угрозы ударов.

При этом, атаки на незаконное сооружение через Керченский залив, которых уже было несколько, с большой долей вероятности продолжатся.

"Железная дорога — это фактически если не признание со стороны российских оккупантов, что мост обречен, то, по крайней мере, способ подстраховаться. То есть они отдают себе отчет в том, что рано или поздно у них такая проблема возникнет, и они, соответственно, реагируют. Тут тоже стоит отдать им должное. Железную дорогу они строить умеют, потому что она у них является военизированной структурой, у них остались железнодорожные войска в наследие от СССР", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер ВМС напомнил, что у противника фиксировались серьезные проблемы с логистикой из-за эффективных ударов украинской стороны по Крымскому мосту. Опоры были повреждены и для логистики его использовать стало опасно. После этого противник использовал для поставок объемных грузов большие десантные корабли, но параллельно шла работа над строительством альтернативного маршрута, который также может оказаться уязвимым.

"Что касается железной дороги, то она находится ближе к линии боевого столкновения, чем мост, то есть она более уязвима, конечно же, но и восстанавливать ее намного проще и быстрее, чем мост. Поэтому со временем увидим, к чему это приведет", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 31 марта начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что РФ почти достроила железную дорогу на юге. Противник стремится соединить свою территорию с захваченными территориями Украины. В то же время, есть шансы, что планы агрессора могут сорвать.