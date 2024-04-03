Весенний призыв: РФ планомерно увеличивает лимит личного состава своей армии, — СМИ

По словам замначальника Генштаба РФ, призывников весеннего призыва не будут направлять для участия в "спецоперациях". Однако журналисты отметили, что есть информация о планах по мобилизации 300 000 человек для отправки в Украину.

В России начался весенний призыв в армию, в рамках которого около 150 000 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет пройдут годичную военную службу. В связи с этим польские обозреватели Defence 24, проанализировав информацию из открытых источников, отметили планомерное увеличение предельной численности личного состава ВС РФ.

В частности, был отмечен указ президента РФ Владимира Путина от 31 марта, согласно которому на службу в российскую армию с 1 апреля по 15 июля должны поступить 150 000 человек. Также документ предписывает демобилизовать солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. При этом ранее верхняя возрастная планка составляла 27 лет, а в этом году она поднялась до 30 лет.

Границы призывного возраста в России изменили в 2023 году по предложению министра обороны РФ Сергея Шойгу. В рамках военной реформы Госдума также узаконила электронные повестки и запретила "гражданам, подлежащим призыву на военную службу", выезд из страны с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Таким образом общая численность личного состава Вооруженных сил РФ увеличится до 1,32 млн военнослужащих, подчеркнули обозреватели.

Как заверил заместитель начальника Главного управления Генштаба Владимир Цымлянский, призывников весеннего призыва не будут направлять для участия в "спецоперациях" или в пункты дислокации в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Между тем обозреватели отмечают, что после окончания 12 месяцев военной службы некоторые солдаты предпочитают подписывать военные контракты, в том числе и по финансовым причинам. Минимальная месячная зарплата российского контрактника в настоящее время составляет 195 000 рублей (2115 долларов), что в три раза выше средней зарплаты по России.

По данным Минобороны РФ с начала 2024 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ поступило уже более 100 тысяч человек. Только за последние 10 дней контракты подписали 16 тысяч россиян.

"Финансовые стимулы и призыв в армию заключенных привели к тому, что Россия пока решила не проводить очередную волну мобилизации", — говорится в публикации.

Однако 22 марта российский портал "Верстка" сообщил о планах по мобилизации 300 000 человек. Дополнительные силы будут использованы для наступления с целью захвата Харькова, но российские власти при этом отрицают такие планы.

Ранее сообщалось, что в РФ продолжают набирать контрактников, которых практически сразу отправляют на войну в Украину. На подготовку новых подразделений тратят меньше, чем месяц.