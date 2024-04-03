"Следим за перемещением": авиация РФ может атаковать Украину с территории Беларуси

По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, белорусский политик Александр Лукашенко уже предоставлял Кремлю свою территорию в начале полномасштабного вторжения. Соответственно, со стороны Минска можно ожидать любые провокации.

Учитывая тот факт, что с территории Беларуси 2 года назад российские оккупанты начали полномасштабное вторжение, угроза активности авиации в том районе продолжает существовать. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, Минск продолжает сотрудничать с Москвой во многих направлениях. Соответственно, как показывает практика, это крайне опасно для украинской стороны, ведь действия противника могут быть непредсказуемы.

"Мы уже видели, как так называемый белорусский президент предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем авиационное применение с их территории", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно спикер Воздушных сил добавил, что самая большая опасность связана с тем, что российская авиация может за короткий срок перемещаться на большие расстояния. Также на территории Беларуси постоянно проводятся учения. В связи с этим украинская сторона внимательно должна следить за ситуацией на северной границе.

"Поэтому, конечно, угрозу она (Беларусь, — ред.) несет. И, в том числе разного типа. Как ракетных, так и бомбовых ударов. Поэтому мы готовы к разному развитию событий, мы следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров", — подытожил Илья Евлаш.

Напомним, 1 апреля в ВСУ ответили, зачем Россия взяла паузу в массированных обстрелах. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, сейчас противник занят планированием того, как дальше будет осуществляться террор. Военные фиксируют "единичные атаки", но круглосуточно мониторят ситуацию и находятся в готовности.