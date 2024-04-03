Украина уничтожит Крымский мост в первой половине 2024 года, — The Guardian

Анонимные представители ГУР сообщили, что третий удар по Крымскому мосту неизбежен. Также они добавили, что по мнению Кирилла Буданова, средств для удара стало больше.

Украина уже имела опыт по повреждению Крымского моста. Однако третий удар является неизбежным. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимных представителей Главного управления разведки.

Беспилотники регулярно бьют по российским целям. Удары по НПЗ в РФ назвали самыми масштабными за два дрока полномасштабной войны. В издании называют ответственными за удары именно ГУР. Так же высокопоставленные чиновники в спецслужбе сообщили журналистам, что они нацелены на новую цель — Крымский мост, который соединил временно оккупированный Крым с материковой частью РФ. Один из собеседников сказал, что разрушение моста неизбежно.

Для Украины Крымский мост является символом оккупации Крыма, его уничтожение поднимет моральный дух. Так же и для Владимира Путина мост является символом "возвращения" полуострова в состав РФ. Отмечается, что неизвестно, как будет разворачиваться атака на мост, потому что есть сомнения в успешности операции из-за защищенности Крымского моста. РФ приняла масштабные меры для усиления ПВО и развернув "баржи-мишени" как приманку для ракет.

"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", — заявил представитель ГУР изданию.

Также он добавил, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что сейчас есть уже больше средств для реализации цели по уничтожению Крымского моста. Серию ударов по российским кораблям назвали операцию по формированию перед следующим этапом.

Напомним, 2 апреля эксперты объяснили, почему Taurus необходим Украине для уничтожения Крымского моста.

26 марта в ВМС Украины сообщили, что охрана Крымского моста значительно уменьшилась.