Российские оккупанты уменьшили количество своих кораблей возле Крымского моста, — Атеш (фото)

По информации подполья, сейчас в районе Крымского моста можно наблюдать исключительно плавсредства береговой обороны ЧФ РФ, которые стоят на боевом дежурстве, чтобы обезопасить мост от украинских морских дронов.

Related video

Украинские партизаны из движения сопротивления "Атеш" сообщили актуальную информацию о ситуации возле Крымского моста. Об этом участники движения 13 марта сообщили в собственном телеграм-канале.

По данным партизан, их целью было получить актуальную информацию о состоянии сооружения, припортовой инфраструктуре, размещении ПВО для планирования будущих операций Сил обороны Украины.

"Оккупанты существенно снизили количество военных кораблей, которые проходили через Керченский пролив. Сейчас в районе моста можно наблюдать исключительно плавсредства береговой охраны ЧФ РФ, которые стоят на боевом дежурстве для того, чтобы обезопасить объект от украинских подводных дронов", — сообщает "Атеш".

Крымские партизаны считают, что Крымский мост должен быть разрушен.

"Вместе с вами мы сможем окончательно его уничтожить. Тем самым остановим военное снабжение рашистов на юге Украины", — говорится в сообщении.

При этом члены "Атеш" подчеркнули, что информация, которую они получили, была обработана и передана Силам обороны Украины.

11 марта директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых объяснил, что помочь уничтожению Черноморского флота россияне могут, только эвакуировав все суда из оккупированного Крыма.

Важно

"Атеш" совершил диверсию возле Москвы: как это может изменить ситуацию на фронте (фото, видео)

Напомним, 5 марта стало известно, что россияне наладили производство беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге. Партизаны отметили, что у них есть "глаза" на большинстве стратегических предприятиях врага, которые выполняют заказы Министерства обороны, поэтому есть возможность оперативно реагировать на ситуацию и своевременно передавать информацию.