"Атеш" совершил диверсию возле Москвы: как это может изменить ситуацию на фронте (фото, видео)

Партизаны усложнили использование железнодорожной ветки вокруг Москвы, которая использовалась в военных целях. "Атеш" нужна помощь россиян, чтобы остановить военные поставки на линию фронта.

Related video

Подполье провело диверсию в Российской Федерации, а именно уничтожило релейный шкаф возле железнодорожной станции "Головково" Солнечногорского района Московской области. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агент нашего движения успешно совершил диверсию, уничтожив релейный шкаф, возле железнодорожной станции "Головково", Солнечногорского района Московской области", — говорится в сообщении.

Важно

В Беларусь прибыла большая колонна военной техники РФ, — "Атэш" (фото)

Партизаны отметили, что тем самым они усложнили использование железнодорожной ветки вокруг Москвы, которая использовалась в военных целях. Зато целью украинского подполья является остановка военных поставок путинского режима на линию фронта.

В "Атеш" убеждены, что этого можно достичь. Однако нужна помощь людей, которые находятся на территории России.

Напомним, 5 марта стало известно, что россияне наладили производство беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Партизаны отметили, что у них есть "глаза" на большинстве стратегических предприятиях врага, которые выполняют заказы Министерства обороны, поэтому есть возможность оперативно реагировать на ситуацию и своевременно передавать информацию.

13 февраля в партизанском движении "Атеш" рассказали об обнаружении средства противовоздушной обороны в Московской области. В частности, в поселке Ильинское-Усово Московской области был зафиксирован на боевом дежурстве зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".