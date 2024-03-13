Російські окупанти зменшили кількість своїх кораблів біля Кримського мосту, — Атеш (фото)

За інформацією підпілля, наразі у районі Кримського мосту можна спостерігати виключно плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні, аби убезпечити міст від українських морських дронів.

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Українські партизани з руху спротиву "Атеш" повідомили актуальну інформацію щодо ситуації біля Кримського моста. Про це учасники руху 13 березня повідомили у власному телеграмі-каналі.

За даними партизан, вони мали на меті отримати актуальну інформацію про стан споруди, припортову інфраструктуру, розміщення ППО для планування майбутніх операцій Сил оборони України.

"Окупанти суттєво знизили кількість військових кораблів, які проходили через Керченську протоку. Зараз у районі мосту можна спостерігати виключно плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні для того, щоб убезпечити об'єкт від українських підводних дронів", — повідомляє "Атеш".

Кримські партизани вважають, що Кримський міст повинен бути зруйнований.

"Разом з вами ми зможемо остаточно його знищити. Тим самим зупинимо військове постачання рашистів на півдні України", — йдеться у повідомленні.

При цьому члени "Атеш" підкреслили, що інформація, яку вони отримали, була оброблена та передана Силам оборони України.

11 березня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих пояснив, що зарадити знищенню Чорноморського флоту росіяни можуть, лише евакуювавши всі судна з окупованого Криму.

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Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що росіяни налагодили виробництво безпілотних літальних апаратів у Санкт-Петербурзі. Партизани зауважили, що в них є "очі" на більшості стратегічних підприємствах ворога, які виконують замовлення Міністерства оборони, тому є можливість оперативно реагувати на ситуацію та своєчасно передавати інформацію.