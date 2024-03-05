Є "очі": партизани "Атеш" розкрили таємне виробництво дронів у Санкт-Петербурзі (фото)

За словами членів партизанського руху, їхня людина з військової академії зв'язку імені Будьонного надала вичерпну інформацію і передала її в "правильні місця".

Related video

Росіяни почали виробництво безпілотних літальних апаратів у Санкт-Петербурзі. Про це повідомив рух АТЕШ у Telegram.

"Наша людина з військової академії зв'язку ім. Будьонного, надала вичерпну інформацію про те, що там налагоджено виробництво дронів. Будьонного, надала вичерпну інформацію про те, що там налагоджено виробництво дронів", — ідеться в повідомленні.

Партизани зазначили, що завдяки тому, що їхні "очі" є, у подібних установах, а також на більшості стратегічних підприємств, які виконують замовлення міністерства оборони, є можливість оперативно реагувати на ситуацію та своєчасно передавати інформацію у правильні місця.

"Молодь на території Росії, не так схильна до пропаганди і бачить весь жах, який несе злочинна путінська влада. З цієї причини, до нас приєднується все більше молодих людей з активною життєвою позицією", — додали агенти руху.

Росіяни налагодили в Санкт-Петербурзі виробництво дронів Росіяни налагодили в Санкт-Петербурзі виробництво дронів Росіяни налагодили в Санкт-Петербурзі виробництво дронів Росіяни налагодили в Санкт-Петербурзі виробництво дронів

Нагадаємо, 23 лютого партизани зафіксували прибуття великої кількості ворожих танків на залізничну станцію в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. За словами партизанів, успішні дії українських військових змушують противника розконсервувати свої резерви. "Атеш" нарахував понад 30 танків типу Т-62.

21 лютого стало відомо, що військовий госпіталь у тимчасово окупованому Сімферополі переповнений російськими солдатами. Партизани назвали основною причиною великої кількості поранених — штурми в Авдіївці Донецької області та на Запорізькому напрямку.