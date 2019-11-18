ЕС решил упростить визовый режим с Беларусью

Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. Дата вступления соглашения в силу пока неизвестна.

Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, которое опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Текст постановления опубликован сегодня, 18 ноября. Само же решение утверждено еще 14 октября.

Как пишет БелТА, решение Совета ЕС предварял сложный и протяженный по времени переговорный процесс между Беларусью и ЕС.

Кроме того, президент РБ Александр Лукашенко в скором времени подпишет и реадмиссию (согласие государства на прием своих же граждан, которые подлежат депортации из другого государства, – ред.).

Оба соглашения вступят в силу одновременно – в первый день второго месяца после уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.

После вступления в силу соглашения о визовм режиме визовый сбор автоматически снизится до 35 евро для всех граждан Беларуси.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сомневается в целесообразности союза с РФ, ведь россияне "каждый год подсовывают новые условия".