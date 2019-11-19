Швеция прекратила расследование против Джулиана Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила расследование против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает ВВС.
Так, расследование проводилось по обвинению в изнасиловании, выдвинутому против Ассанжа в 2010 году. Он на протяжении 7 лет скрывался от экстрадиции в Швецию в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года 48-летний австралиец покинул здание посольства и был арестован на 50 недель за нарушение британского закона о выходе под залог.
На данный момент Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.
В 2017 году шведское расследование было отложено, но возобновилось после того, как Ассанж покинул эквадорское посольство.
Сейчас же шведская прокуратура приняла решение "прекратить расследование в отношении Джулиана Ассанжа".
"Причиной такого решения является то, что доказательства значительно ослабли из-за длительного периода времени, прошедшего с момента рассматриваемых событий", – заявила зампрокурора Ева-Мари Перссон.
Стоит подчеркнуть, что срок давности по этому делу истек в августе 2019 года.
Также прокуратуре подчеркнули, что пострадавшая сторона "представила достоверную и убедительную версию событий".
"Ее заявления были последовательными, обширными и подробными. Но ситуация с доказательствами была настолько ослаблена, что больше нет причин продолжать расследование", – подытожили в прокуратуре.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 апреля Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве.
- В Сколанд-Ярде сообщили, что Ассанжа арестовали в Лондоне по требованию об экстрадиции в США. В Соединенных Штатах он подозревается в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.
- Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
- Позже CNN сообщили, что Ассанж создал в посольстве Эквадора командный пункт для вмешательства в американские выборы. Во время критических ситуаций создатель WikiLeaks встречался с представителями России.
- Эту информацию также подтвердил экс-президент Эквадора. По словам Корреа, Ассанж предпринимал свои попытки из посольства Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище и жил вплоть до этого года.