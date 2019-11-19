Швеция прекратила расследование против Джулиана Ассанжа

Прокуратура Швеции прекратила расследование против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает ВВС.

Так, расследование проводилось по обвинению в изнасиловании, выдвинутому против Ассанжа в 2010 году. Он на протяжении 7 лет скрывался от экстрадиции в Швецию в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года 48-летний австралиец покинул здание посольства и был арестован на 50 недель за нарушение британского закона о выходе под залог.

На данный момент Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

В 2017 году шведское расследование было отложено, но возобновилось после того, как Ассанж покинул эквадорское посольство.

Сейчас же шведская прокуратура приняла решение "прекратить расследование в отношении Джулиана Ассанжа".

"Причиной такого решения является то, что доказательства значительно ослабли из-за длительного периода времени, прошедшего с момента рассматриваемых событий", – заявила зампрокурора Ева-Мари Перссон.

Стоит подчеркнуть, что срок давности по этому делу истек в августе 2019 года.

Также прокуратуре подчеркнули, что пострадавшая сторона "представила достоверную и убедительную версию событий".

"Ее заявления были последовательными, обширными и подробными. Но ситуация с доказательствами была настолько ослаблена, что больше нет причин продолжать расследование", – подытожили в прокуратуре.

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