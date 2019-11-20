Вторую нитку "Турецкого потока" заполнили газом

Обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом говорится в пресс-релизе "Газпрома".

"В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции", – говорится в сообщении.

Также в компании говорят, что компрессорная станция "Русская", как и участок берегового примыкания к РФ, уже готовы к эксплуатации.

На приемном терминале в Турции завершаются пусконаладочные работы. По графику ввод "Турцекого потока" в эксплуатацию должен состояться до конца 2019 года.

Первую нитку газопровода начали заполнять газом 18 октября.

Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной 2018 года "Газпром" заявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

В середине декабря прошлого года турецкая сторона начала строительство наземной части "Турецкого потока".

В апреле 2019 года Сербия приступила к строительству своего участка "Турецкого потока".