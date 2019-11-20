В НАТО прокомментировали возвращение Украине кораблей

Мир
Йенс Столтенберг приветствует действия России

Возвращение Украине российской стороной буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь" – это правильный шаг накануне саммита лидеров стран "нормандского формата".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, пишет УНИАН.

"Мы приветствуем, что Россия, наконец, вернула украинские корабли, которые она захватила в прошлом ноябре. Это то, что просил Международный трибунал ООН по морскому праву. И это шаг в правильном направлении накануне саммита в "нормандском формате" в следующем месяце", – подчеркнул Столтенберг.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

 