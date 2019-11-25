Дело о 39 трупах в грузовике: водитель признался в преступлении

Водитель грузовика смерти, в котором нашли 39 мертвых мигрантов, 25-летний британец Моррисон Робинсон, обвиняемый британскими властями в непредумышленном убийстве, признался, что участвовал в сговоре с целью оказания помощи нелегальной иммиграции.

Об этом сообщает ВВС.

Робинсона арестовали в тот день, когда полиция сделала страшную находку в его грузовике, и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, сговоре с целью торговли людьми, содействии нелегальной миграции и отмыванию денег.

В понедельник, 25 ноября, по видеосвязи из мужской тюрьмы Белмарш Робинсон признал, что содействовал нелегальной иммиграции в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года.

Он также сказал, что в этот период за свою преступную деятельность получил вознаграждение наличными.

Как ранее сообщал Фокус:

В Великобритании в грузовике из Болгарии было обнаружено 39 трупов. Водитель грузовика был арестован полицией по подозрению в убийстве.

Позже стало известно, что найденные в грузовике в Англии 39 человек были китайцами. Правоохранители не исключают, что к гибели людей в грузовике могут быть причастны организованные преступные группы.