Они были катастрофой: Индия решила отказаться от МиГ-27

Индийские власти приняли решение ликвидировать последнюю эскадрилью самолетов МиГ-27.

Об этом сообщает The National Interest.

Последнее подразделение МиГ-27 базируется в Джодхпуре(Раджастхан). Две другие эскадрильи МиГ-27 были ликвидированы в 2016 году.

Нью-Дели хочет потратить около 18 миллиардов долларов на приобретение 110 новых истребителей вместо МиГ-21 и МиГ-27. В частности, уже сейчас Индия закупает истребители F-21 американской компании Lockheed. Новые самолеты будут использоваться вместе с европейскими Jaguars, французскими Mirage 2000-х и Rafales, российскими МиГ-29 и Су-30 и собственным индийским истребителем Tejas.

МиГ-27 – советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения. На данный момент наибольшее количество самолетов этой модели находится на вооружении Индии.

При этом издание отмечает, что индийские пилоты скорее всего не будут скучать по скоростному, но нестабильному самолету, который был построен на основе МиГ-23.

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Летчики-испытатели ВВС США, которые управляли захваченным МиГ-23 под эгидой некогда секретной программы Constant Peg, боялись самолета из-за его тенденции к взырвам в полете.

"Он будет ускоряться до тех пор, пока не взорвется", – рассказывал Джон Манкларк, командир Constant Peg, в середине 1980-х.

Индийские военно-воздушные силы приобрели первый из 165 МиГ-27 еще в 1981 году. Самолеты регулярно использовались в боевых действиях во время военных конфликтов с участием Индии. Но самолеты были небезопасными по сравнению с западными и другими советскими моделями. В итоге индийские ВВС потеряли как минимум 10 процентов своих МиГ-27 в результате катастроф.

Опыт использования этих самолетов в соседней Шри-Ланке был еще хуже. Шри-Ланкийские ВВС в конце 1990-х годов приобрели у Украины партию из шести МиГ-27 и учебного МиГ-23. В то время правительство Шри-Ланки воевало с повстанческой группировкой "Тигры освобождения Тамил-Илама". В последствии министр обороны страны Готабая Раджапакса был обвинен в получении взяток в обмен на одобрение покупки МиГ.

Первые шесть МиГ-27, а также последующая партия, который страна приобрела в 2000 году, плохо себя показали даже когда пилотировалась опытными украинскими пилотами-наемниками. Не менее четырех из 14 самолетов МиГ-27 в Шри-Ланке потерпели крушение. В начале 2019 года военно-воздушные силы окончательно закрыли эскадрилью № 12, формально прекратив службу МиГ-27 в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

31 марта истребитель-бомбардировщик МиГ-27, принадлежащий военно-воздушным силам Индии, рухнул на северо-западе Индии из-за проблем с двигателем.

В результате аварийной посадки самолета АН-12 около Львова утром 4 октября погибли пять из восьми человек, находившихся на борту.