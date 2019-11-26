Четверть рациона белых медведей в российской Арктике составляет пластик

Заместитель директора национального парка "Русская Арктика" по научной работе Иван Мизин рассказал, что пластик составляет четверть рациона белых медведей в Арктике.

Об этом сообщает Интерфакс.

Это стало известно после изучения содержимого желудка и экскрементов медведей, которые чаще всего ищут себе пищу возле мест проживания людей.

Кроме белых медведей, от пластиковых отходов страдают также морские млекопитающие и птицы Арктики.

"В любой момент превышение какого-то процентного порога приведет к тому, что животные начнут гибнуть", – сказал Мизин.

Ученые обеспокоены проблемой распространения пластиковых отходов в северных широтах, включая береговую линию арктических островов.

Причиной гибели морских млекопитающих также становится плавучий мусор, в частности, рыболовные снасти, в которых они могут запутаться. По словам Мизина, в Арктике такие случаи единичны, поскольку северные широты относительно не загрязнены морским мусором по сравнению с тропическими морями. Однако если пластиковое загрязнение Арктики продолжится, животные будут страдать и гибнуть чаще.