Мир
Количество жертв землетрясения в Албании резко возросло
Около 4 часов утра еще 3 тела были обнаружены на обломках в селе Тумана
Количество погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 37 человек.
Об этом сообщает местное издание Top-channel со ссылкой на данные Минобороны.
Около 4 часов утра еще 3 тела были обнаружены на обломках в селе Тумана.
Министерство также заявляет, что поисково-спасательные операции были приостановлены, так как нет информации о том, есть ли еще люди в руинах.
Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось о 27 погибших.
Как ранее сообщал Фокус:
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.
- 21 сентября землетрясение магнитудой 5,6 сотрясло Албанию, повредив около 500 домов и разрушив некоторые из них.