Венгрия отказалась участовать в "Евровидении" в 2020 году, – СМИ

Якобы из-за тесной связи "Евровидения" с ЛГБТ-сообществом

Венгрия без объяснения причин отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Об этом сообщает The Guardian.

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Источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA) заявил журналистам, что отказаться от участия в конкурсе решили якобы из-за тесной связи "Евровидения" с ЛГБТ-сообществом. Именно такого мнения придерживаются сотрудники MTVA.

По данным издания, отказ от участия в конкурсе происходит на фоне усиления гомофобной риторики в Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан начал политику "первой семьи", направленную на помощь традиционным семьям и повышение рождаемости.

Отмечается, что в начале 2019 года спикер мадьярского парламента сравнил однополое усыновление с педофилией, а комментатор на провластном телеканале назвал "Евровидение" гомосексуальной флотилией.

MTVA в 2020 году вместо трансляции "Евровидения" будет поддерживать венгерскую поп-музыку.

Как ранее сообщал Фокус:

На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.

Песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в мае в Тель-Авиве, посмотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.

Мэр Амстердама (Нидерланды) Фемке Халсема заявила, что город в следующем году не сможет принять песенный конкурс "Евровидение".