Королева Великобритании может уйти в "отставку" через 18 месяцев, – СМИ
Елизавета II может передать свои обязанности сыну принцу Чарльзу
Королева Великобритании Елизавета II может сложить с себя королевские обязанности, передав их своему сыну принцу Чарльзу. Об этом сообщает The Mirror.
Так, через 18 месяцев, в апреле 2021 года, королеве исполнится 95 лет, в таком возрасте сложил с себя королевские обязанности супруг Елизаветы II принц Филипп. Это произошло два года назад.
По данным источников, королева может "уйти в отставку" со своей официальной работы, но все же остаться монархом. В таком случае, ее сын принц Чарльз станет принцем-регентом, наследником, исполняющим обязанности монарха.
На данный момент Елизавета II уже передала часть своих обязанностей членам королевской семьи, однако у нее все еще очень плотный график. Так, в 2018 году королева Великобритании приняла участие в 283 мероприятии.
В начале ноября принц Чарльз подменил королеву во время возложения венка на воскресной службе, а герцогиня Кембриджская взяла на себя ряд обязательств, включая патронаж Королевского фотографического общества.
Как ранее сообщал Фокус:
- 93-летняя Елизавета II отправилась на прогулку верхом. Не смотря на преклонный возраст, королева не изменяет своим привычкам.
- Также Елизавета II отказалась от натурального меха. Но старые наряды экономная королева все-таки доносит.