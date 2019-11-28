Французский лидер призвал лидеров стран-участниц блока пересмотреть свою стратегию и сосредоточиться на угрозе терроризма

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который недавно заявил, что НАТО переживает "отмирание мозга", выступая в Париже в преддверии саммита Альянса в Лондоне, призвал лидеров стран-участниц блока пересмотреть свою стратегию и сосредоточиться на угрозе терроризма, а не России или Китая.

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Соответствующее видео опубликовало Радио Свобода.

"НАТО – это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО – обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг – терроризм, который покусился на каждую из наших стран", – сказал Макрон.

Некоторые Европейские политические обозреватели отмечают, что Россия согласилась на новый нормандский саммит благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского на уступки Путину.

Кроме того, только за последний месяц Эммануэль Макрон провел два телефонных разговора с Владимиром Путиным, ключевой темой которых была Украина и война на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразила несогласие с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что НАТО переживает "отмирание мозга"