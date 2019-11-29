В КНДР заявили, что завершили испытания ракетных установок сверхбольшого калибра

Страна с августа испытывала новые установки

В пятницу, 29 ноября, Северная Корея заявила, что завершила испытания своих новых ракетных установок сверхкрупного калибра. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на Центральное информационное агентство Северной Кореи.

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Днем ранее в Южной Корее сообщили, что КНДР произвела запуск двух ракет из вышеупомянутых установок. Южнокорейские чиновники выразили "глубокое сожаление" по этому поводу и призвали КНДР прекратить эскалацию ситуации.

Сегодня же информагентство КНДР рассказало, что пуски были сделаны в присутствии лидера Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников.

"Проведенный испытания доказали военное и техническое превосходство системы вооружения и ее надежность", – написали северокорейские СМИ.

Также в сообщении говорилось, что Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" результатами испытаний.

По словам аналитика из Сеульского института дальневосточных исследований Ким Донг-Юба, КНДР вступает в стадию массового производства и развертывания ракетной установки. Возможно, система уже была развернута в стране, считает эксперт.

Испытательные стрельбы проводились КНДР с августа 2019 года. Последние ракеты, по данным Южной Кореи, пролетели около 380 км на максимальной высоте 97 км.

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