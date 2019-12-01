Жители деревни говорят, что лес всегда был "колдовским местом"

В британскую деревню Брамшо, в графстве Хэмпшир, были вызваны полицейские-язычники, чтобы расследовать ряд оккультных инцидентов. Об этом сообщает Mirror.

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Так, в деревне, которая находится рядом с лесом Нью-Форест, национальным парком Великобритании, обнаружили мертвых овец с пентаграммами, а на местной церкви неизвестные написали число дьявола "666".

В первом случае, на деревенской улице Пенн-Роуд была найдена мертва овца, получившая колотую рану в бок. По словам владельцев животного, на боку овцы была нарисована пентаграмма, а также перевернутый крест и число 666.

"Я ничего не знаю о колдовстве или поклонении дьяволу. Но считаю, что это не могло быть совпадением, так как инцидент произошел в полночь полнолуния", – сообщила 68-летняя Хизер Майлз, хозяйка убитой овцы.

Также полицейские Хэмпшира сообщили, что в окрестностях Брамшо были найдены корова с двумя телятами с аналогичными ранениями.

Позже на дверях церкви появились граффити с перевернутым крестом, фаллическими символами и цифрой 666.

"Нападения на животных заставили людей сильно встревожиться и напугаться, особенно тех, у кого есть домашний скот. Нью-Форест всегда был местом колдовства. Но белые ведьмы, как они себя называют, были также потрясены произошедшим, как и все остальные", – рассказал викарий Брамшо Дэвид Бэкон.

Местные полицейские решили обратиться за помощью в расследовании к Ассоциации полицейских-язычников. По словам главы организации сержанта Энди Парти, пентаграмма "имеет очень сильную эмоциональную окраску".

Полицейские-язычники предполагают, что виновниками в произошедшем могут оказаться дети или люди в нестабильном психическом состоянии. Необязательно с происшествиями связаны культы, добавил Парти.

Ассоциация полицейских-язычников Великобритании была создана в 2009 году. Она объединяет полицейских, который являются приверженцами политеистических религий. Членов организации привлекают к расследованию преступлений, имеющих признаки оккультизма.

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