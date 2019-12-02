Россия умышленно отказалась выдать Цемаха, – прокуратура Нидерландов

По словам правоохранителей, Россия умышленно затягивала процесс экстрадиции

Прокуратура Нидерландов заявила, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по экстрадиции, поскольку отказалась выдать подозреваемого в деле об авиакатастрофе МН17 Владимира Цемаха.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Перед тем, как самолет с обмененными заключенными приземлился в Москве в тот день, прокуратура получила подтверждение, что Россия получила запрос об аресте Цемаха. Когда его немедленный арест не состоялся, прокуратура связывалось с российскими властями несколько раз и сообщала им о возможном риске бегства Цемаха. Так как появились признаки того, что он хотел вернуться в Восточную Украину", – сказано в сообщении.

В прокуратуре Нидерландов добавили, что Россия запрашивала дополнительные документы, стремясь затянуть процесс. В конце концов 19 ноября прокуратура получила сообщение от России о том, что Цемаха невозможно арестовать, потому что информация о его местонахождении в России отсутствует.

Правоохранители добавляют, что Россия не выдает своих граждан, но Цемах является гражданином Украины, поэтому препятствий для его экстрадиции не было.

"События, касающиеся Цемаха, не повлияли на начало уголовного процесса по МН17. Он начнется 9 марта 2020 года в 10:00 в здании суда Justitieel Complex Schiphol", – сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинские спецслужбы в рамках спецоперации на территории "ДНР" задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе.

7 сентября его передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.