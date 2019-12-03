В результате ДТП в России пострадали восемь украинцев

Один из пострадавших – в тяжелом состоянии

В результате ДТП в России восемь украинцев получили травмы различной степени тяжести, один из них – в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает РБК-Украина.

"Пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области", – сказано в сообщении.

Дело находится на контроле департамента консульской службы и посольства Украины в РФ.

Напомним, на 763 км автодороги М4 -"Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса "Ман", двигаясь в сторону юга, не справился с управлением своего автобуса и допустил его опрокидывание. Всего, на момент аварии, в автобусе находилось 28 граждан Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае РФ упал в реку Куэнга пассажирский автобус, в результате погибли как минимум 20 человек человек.