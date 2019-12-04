Возле Греции терпит крушение корабль с украинцами на борту

В Эгейском море между островами Лесбос и Скирос (Греция) терпит бедствие грузовое судно New Leo под флагом Либерии, на борту находятся 14 украинцев.

Об этом сообщает издание Maritime buletin.

Судно вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию. Из-за сильного шторма произошло смещение груза.

Украинцы, которые находятся на борту New Leo уже связались с береговой охраны эвакуации. Сейчас проводится операция по спасению экипажа судна.

Как ранее сообщал Фокус:

Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.

Глава Одесской ОГА также собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включительно с капитаном.

СМИ сообщили, что танкер Delfi может быть связан с Курченко и контрабандой нефтепродуктов.