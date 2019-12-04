Возле Греции терпит крушение корабль с украинцами на борту

Мир
Из-за сильного шторма произошло смещение груза

В Эгейском море между островами Лесбос и Скирос (Греция) терпит бедствие грузовое судно New Leo под флагом Либерии, на борту находятся 14 украинцев.

Об этом сообщает издание Maritime buletin.

Судно вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию. Из-за сильного шторма произошло смещение груза.

Украинцы, которые находятся на борту New Leo уже связались с береговой охраны эвакуации. Сейчас проводится операция по спасению экипажа судна.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.