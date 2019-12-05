Импичмент Трампа: Байден отказывается давать показания в Конгрессе

Мир
Бывший вице-президент США заявил, что не позволит избежать импичмента действующему президенту

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает Washington Examiner.

"Нет, я не собираюсь позволять им (Трампу и его сторонникам) отвлечь внимание (от процедуры импичмента)",  – сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов, встанет ли он перед Конгрессом, чтобы давать показания добровольно.

"Это президент (Трамп) совершил преступления, которые влекут за собой импичмент. Я не позволю ему избежать этого",  – добавил Байден.

Ранее Трамп и представители Республиканской партии заявляли о том, что Байдену и его сыну Хантеру надо дать показания.

Как ранее сообщал Фокус: