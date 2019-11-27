Байден наиболее популярен среди кандидатов-демократов в гонке за президентство, – опрос

Избиратели, склоняющиеся к демократам, считают, что экс-вице-президент США имеет наилучшие шансы победить Дональда Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден лидерует в первичной гонке за президентство от демократов. Об этом свидетельствует опрос университета Quinnipiac, опубликованный 27 ноября.

"Байден продолжает доминировать на выборах, поскольку 46% избирателей-демократов и независимых избирателей, склоняющихся к демократии, считают его кандидатом, имеющим наилучшие шансы победить Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года", – говорится в сообщении.

Согласно опросу, Байден получает 24% голосов среди демократических и независимых избирателей. 37-летний мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич получает 16%, а Элизабет Уоррен получает 14%.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, согласно результатам опроса набирает только 3%. Однако он лишь на днях присоединился к борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, не участвовал в дебатах и лишь приступает к проведению предвыборной кампании. Аналитики считают кандидатуру Блумберга потенциальной угрозой, в первую очередь, для другого "умеренного" демократа - Байдена.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе дебатов среди участников праймариз от Демократической партии заявил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не хотят его победы на президентских выборах.