SIPRI: Объем мировой продажи вооружений неуклонно растет

Согласно данным исследования Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), в 2018 году общие объемы продаж сотни крупнейших оборонных концернов мира составили 420 млрд долларов. За год они выросли на 4,6% процента по сравнению с 2017 годом. Об этом пишет DW.

Как в прошлом году, на мировом рынке вооружений доминировали американские компании.

В списке 100 ведущих мировых оружейных компаний первые пять мест заняли такие корпорации, как Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Только эти пять компаний продали вместе вооружений на сумму 148 млрд долларов США.

В целом американские компании реализовали оружия и оснащения военного назначения суммарно на 246 млрд долларов. Это соответствует 59 процентам от общих объемов продаж оружия ста ведущих оружейных концернов мира.

На втором месте по объемам продажи вооружений оказались российские предприятия. Те десять из них, которые попали в перечень SIPRI, реализовали вооружений и товаров военного назначения на совокупную сумму 36,2 миллиарда долларов США, что на 0,4 процента меньше по сравнению с 2017 годом.

Китайские компании в рейтинг не вошли из-за нехватки надежной информации о реальных объемах продажи вооружений.

Что касается Европы, то в список SIPRI вошли 27 европейских производителей. В течение 2018 года они реализовали оружия на сумму 102 млрд долларов США, что на 0,7 процента больше по сравнению с 2017 годом.

В перечень сотни крупнейших производителей оружия и военной техники снова попали четыре немецких концерна: Rheinmetall AG, Krauss-Maffei Wegmann, Thyssenkrupp и Hensoldt. Их доля рынка составила два процента, а результат реализации продукции по итогам 2018 уменьшился на 3,8 процента, до 8,4 млрд долларов.

В обнародованном экспертами SIPRI рейтинге украинский государственный концерн "Укроборонпром" поднялся на 12 позиций и занял 71 место с продажами в 1,3 млрд долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

К 2025 году Украина за счет экспортного потенциала планирует продавать оружия на $5 млрд, заявил гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

В 2018 году Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг, согласно которому Украина занимает 11 место в мире по экспорту оружия и обеспечивает 1,7% всего мирового экспорта.