Первую в миру коллекционную криптомонету выпустит Литва

Литовский банк создал первую на планете коллекционную монету с блокчейном. Приобрести ее можно будет весной следующего года. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что новая монета посвящена годовщине подписания Акта независимости Литвы, которое состоялось 16 февраля 1918 года.

Планируется, что монета будет иметь номинал в 19,18 евро и, несмотря на ее название, будет прямоугольником, по форме похожим на кредитную банковскую карту.

Изображение на монете состоит из 36 500 пикселей. Приблизительно такое количество дней прошло с момента подписания Акта.

Банкиры намерены выпустить 24 000 токенов, каждый из них будет иметь изображение одного из 20 подписантов. Токены разделят на шесть категорий активности, по 4000 в каждой. Покупатели криптомонеты получат 6 случайных токенов. Нумизматам нужно собрать жетоны из всех шести категорий, чтобы им отправили физическую серебряную монету.

Как писал Фокус:

Новая Зеландия стала первой страной на планете, власти которой официально одобрили выплаты компаниями зарплат своим сотрудникам в криптовалютах.