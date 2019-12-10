В Кремле сказали, где и когда состоится следующий нормандский саммит

Следующий саммит в "нормандском формате" состоится в Берлине (Германия).

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины запланирована через четыре месяца – в апреле.

"По-моему, Берлин", – ответил Песков на вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.