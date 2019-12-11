Президент Бразилии обозвал экоактивистку Тунберг "отродьем"

Экоактивистка Грета Тунберг заявила, что коренных жителей Амазонии убивают за попытки защитить лес. В ответ на это президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Тунберг "отродьем".

Об этом пишет The Guardian.

Еще 8 декабря Тунберг ретвитнула пост онлайн-канала новостей AJ+ со словами "коренных жителей буквально убивают на то, что они пытаются защитить свои леса".

"Стыдно, что мир молчит об этом", – добавила также она.

В ответ Болсонару заявил буквально следующее: "Удивительно, как много внимания СМИ уделяют этому отродью".

После слов президента Бразилии Тунберг назвала себя в Twitter Pirralha (в переводе с португальского – "отродье"). Правда, еще позже она удалила из своего аккаунта это слово.

Как ранее сообщал Фокус:

Грета Тунберг, ставшая лидером мирового экологического движения, выступила перед лидерами разных стран на климатический саммите ООН, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.