В Канаде испытали первый в мире электросамолет

В Канаде успешно испытали первый в мире электросамолёт. Об этом объявил канадский оператор гидропланов Harbour Air, сообщает ВВС.

"Гидросамолет с полностью электрическим приводом вылетел в Ванкувер, Канада", – говорится в сообщении.

В испытательных полётах участвовал самолёт DHC-2 De Havilland Beaver с шестью пассажирами на борту. Летательный аппарат был оснащен электродвигателем на литий-ионных батареях, которые Harbour Air предоставила американская компания magniX.

Как подчёркивают операторы, это был первый в мире частный полёт авиационного судна с электрическим приводом.

"Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации – эры электричества", – говорится в общем заявлении Harbor Air и magniX.

Как отмечается, электрификация летательных суден может помочь сократить выбросы углекислого газа в авиационном секторе и способствовать в борьбе за климат.

Harbour Air надеется электрифицировать весь свой парк к 2022 году, если компании удастся получить сертификаты безопасности и разрешения.

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