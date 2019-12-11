В Молдове говорят, что бежавший Плахотнюк просит политубежище у Украины
Бывший лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк просит политубежище у США и Украины.
Об этом в эфире TV8 заявил лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый.
По словам Усатого, он поинтересовался у украинских служб, зачем Плахотнюку политическое убежище в Украине.
"Мне объяснили, что он находится в международном розыске по запросу РФ, а Украина никого в Россию не экстрадирует", – пояснил он.
Также Усатый добавил, что из Украины Плахотнюк якобы хочет руководить некоторыми депутатами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Демократическая партия Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка отказалась от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса.
- 15 июня новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что власть сделает все возможное для того, чтобы вернуть в страну сбежавших топ-чиновников.
- Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что Владимир Плахотнюк выехал в Великобританию через Украину.
- 3 июля в Молдове арестовали имущество Плахотнюка. Среди арестованного имущества – отель Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.