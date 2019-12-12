Китайцы-нелегалы пытались проникнуть из Мексики в США, спрятавшись в шкафах

11 китайских мигрантов были обнаружены внутри мебели, которая перевозилась из Мексики в США. Они пряталась в комоде, сундуке, стиральной машине, а также других мебельных предметах. Об этом пишет CNN.

Пограничники нашли их во время обыска грузовика, который въезжал в Сан-Диего, штат Калифорния.

Китайские мигранты задержаны в рамках нарушения иммиграционного законодательства.

Водитель грузовика, 42-летней гражданин США, имя которого пока не называется, был арестован и доставлен в исправительный центр в Сан-Диего.

"Таможня и пограничная охрана не могут описать опасность контрабанды людей. Эти лица занимаются контрабандой в нечеловеческих условиях, которые могут иметь смертельные последствия", – заявили в службе охраны таможни и пограничного контроля США.

Как ранее сообщал Фокус:

В Великобритании в грузовике из Болгарии было обнаружено 39 трупов. Водитель грузовика был арестован полицией по подозрению в убийстве.

Позже стало известно, что найденные в грузовике в Англии 39 человек были китайцами. Правоохранители не исключают, что к гибели людей в грузовике могут быть причастны организованные преступные группы.